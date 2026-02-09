Obras de saneamento chegam ao Tijuca com implantação de 30 km de rede de esgoto

O bairro Tijuca passa a receber um importante conjunto de obras de saneamento básico que vai ampliar a infraestrutura urbana e levar mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para a região. A iniciativa integra o programa Campo Grande Saneada e prevê a implantação de 30 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando diretamente moradores e comércios locais.

As intervenções fazem parte do avanço contínuo do esgotamento sanitário em Campo Grande, reforçando o compromisso da concessionária Águas Guariroba com a universalização do serviço e com a melhoria das condições ambientais da cidade.

Durante a execução das obras, algumas vias do bairro terão interdições temporárias para garantir a segurança das equipes e da população. Entre as ruas e avenidas que receberão intervenções estão a Avenida Conde de Boa Vista, Avenida Dr. Gunter Hans, Avenida Tupaceretã, além das ruas Aicas, Alfredo Lisboa, Bororos, Buarque de Macedo, Cabo Verde, Dinamarca, Diogo Álvares, Dr. João Luderitz, Guaxins, Imburus, Javaés, Maracatins, Marquês do Recife, Maurício de Nassau, Nhambuquara, Panambi Vera, Paraguassu, Piassanguaba, Rio da Prata, Severino Pinheiro, Souto Maior, Tabira, Visconde de Suassuna, Xavantes, entre outras.

A orientação é que motoristas e pedestres fiquem atentos à sinalização e busquem rotas alternativas durante o período das intervenções.

A ampliação da rede de esgoto contribui diretamente para a redução de doenças, a preservação do meio ambiente, a valorização imobiliária e o fortalecimento da qualidade de vida da população. “As obras passam, mas os benefícios do saneamento são para sempre. Com investimentos estruturantes como este, Campo Grande avança rumo a um futuro mais sustentável, saudável e com dignidade para todos, consolidando o saneamento como um vetor essencial de desenvolvimento urbano e social”, pontua a diretora-executiva da concessionária, Francis Moreira Faustino Yamamoto.

Avanço do saneamento

Em 2026, a Águas Guariroba vai intensificar os investimentos em saneamento básico e abastecimento de água, levando obras estruturantes a 22 bairros de Campo Grande, com impacto direto na qualidade de vida da população e no desenvolvimento urbano das regiões atendidas. Ao todo, mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas com as obras.

Os bairros Aero Rancho, Batistão, Cabreúva, Centenário, Nova Campo Grande, Nova Lima, Parati, Rita Vieira, Tijuca, Tiradentes e Universitário receberão novas redes coletoras de esgoto, ampliando o acesso ao serviço, reduzindo riscos à saúde pública e promovendo a preservação ambiental. A expansão do sistema irá impactar mais de 68 mil moradores, que passarão a contar com coleta e tratamento adequados do esgoto, além de valorizar os imóveis e o entorno urbano.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

