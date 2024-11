Novos paineis trazem informação em tempo real sobre ônibus intermunicipais em 15 cidades de MS

Os novos paineis informativos sobre horários dos ônibus intermunicipais já são realidade em terminais rodoviários ou pontos oficiais de embarque em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.

Dourados, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Coxim, Ivinhema, Bataguassu, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Naviraí, Corumbá, Porto Murtinho e Mundo Novo foram as primeiras cidades aptas a receberem os aparelhos.

Em pontos estratégicos, os paineis com TVs de 60 polegadas têm letreiro e fonte adequados à visualização no ambiente rodoviário, inclusive com acessibilidade para pessoas de baixa visão. Fornecem atualizações em tempo real sobre horários de chegada e partida, dando maior comodidade e segurança para o passageiro planejar a viagem.

As informações que chegam aos paineis vêm dos equipamentos de rastreamento instalados em 670 ônibus e micro-ônibus das frotas de linhas intermunicipais.

“É um investimento que reforça o nosso compromisso com a inovação e a melhoria contínua dos serviços de transporte rodoviário”, assegura o diretor-presidente da Agems (Agência Estadual de Regulação), Carlos Alberto de Assis. “Os aeroportos já têm esse sistema há muito tempo, então, decidimos trazer essa facilidade também para quem viaja de ônibus dentro do nosso Estado”.

Integração e inteligência

A inovação faz parte do projeto do CITI (Centro de Integração Técnica e Inteligência), uma revolução tecnológica, parte da modernização promovida pela Agems no transporte rodoviário de passageiros.

“Em tempo real a Agems consegue monitorar os ônibus em toda a malha rodoviária, garantindo maior precisão nas informações repassadas aos painéis e aumentando a segurança dos passageiros”, explica a coordenadora do CITI, Marisa Oliveira.

Para quem viaja, a novidade significa acesso instantâneo a informações essenciais. “Os usuários agora podem evitar longas esperas e incertezas. Em uma era onde a informação rápida é vital, essa ferramenta é um marco na modernização do sistema”, ressalta a diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez.

Inovação e compromisso

Nesta primeira etapa, a Agems concluiu a programação de instalação nas primeiras cidades onde o estudo técnico apontou viabilidade. E a Agência já avalia a oportunidade de expandir para mais municípios que mostraram interesse em adequar seus terminais rodoviários e receber o sistema.

Além disso, para quem estiver em qualquer das 79 cidades de Mato Grosso do Sul, o CITI disponibiliza as informações também pelo App MS Trip. Basta acessar uma loja de aplicativos e fazer o download para ter na palma da mão informações sobre horários de chegada e partida de ônibus em qualquer terminal ou ponto de seccionamento.

Com Agência de Notícias MS

