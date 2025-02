Novo Celular Seguro ultrapassa 100 mil alertas de bloqueio

O Programa Celular Seguro atingiu a marca de 107.931 alertas de bloqueios emitidos. Desses, 49.669 foram por roubo e 34.916 por furto. A plataforma lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em dezembro de 2023, já conta com 2.461.019 brasileiros cadastrados e segue em expansão.

A última atualização do aplicativo, disponibilizada no aniversário de um ano da iniciativa, trouxe importantes funções para a implementação do Modo Recuperação. A primeira etapa da nova funcionalidade oferece ao usuário dois tipos de bloqueio: total ou apenas da linha telefônica e das contas vinculadas às instituições parceiras, mantendo o IMEI (número de identificação internacional de equipamento móvel) do celular ativo. Essa última opção permite o retorno do aparelho roubado, furtado ou extraviado, à rede de telefonia, tão logo seja instalado um novo chip.

Na segunda etapa do Modo Recuperação, que é foco de um grupo de trabalho do MJSP, a proposta é que a Pasta envie periodicamente um relatório com informações sobre a habilitação de novos chips em aparelhos com restrição às Secretarias de Segurança Pública locais, possibilitando que Polícia Civil daquela unidade da Federação realize ações para recuperar o telefone. Desde o lançamento da atualização, o Modo Recuperação foi ativado 2.880 vezes e foram realizados 4.399 bloqueios totais.

O secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, é responsável pela coordenação do programa. “Seguimos trabalhando com todo o empenho para melhorar o Celular Seguro e ampliar a rede de parceiros. Essa integração com estados, instituições e entidades que atuam no setor é fundamental para o sucesso das medidas”, disse.

Balanço

Até as 13h12 de sexta-feira (7/2), o Programa Celular Seguro registrou:

– 2.461.019 usuários;

– 1.692.828 pessoas de confiança;

– 107.931 alertas de bloqueios.

