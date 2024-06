Nova iluminação de LED traz segurança e sustentabilidade ao Parque dos Poderes

O visual para quem passa pela Avenida Leão Neto do Carmo está diferente e a via ficou mais iluminada desde a última semana. O Governo de Mato Grosso do Sul concluiu a implantação do sistema de iluminação pública no trecho que vai desde a sede da Receita Federal até o Comando-Geral da Polícia Militar, no Parque dos Poderes.

Essa via era a única que ainda não contava com um sistema de iluminação ornamental. No local, foram instalados 41 postes circulares de concreto de 19 metros e 41 luminárias com cinco pétalas, totalizando 205 lâmpadas de LED de 150w. Um investimento superior a R$ 708 mil que vai trazer mais segurança para as pessoas que passam pelo local. Antes, a Avenida Leão Neto do Carmo contava apenas com postes laterais.

Com a realização desses serviços, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) está promovendo uma expansão desse sistema de iluminação mais sustentável, completando a iluminação feita na rua do CEI Zédu até o Comando-Geral, onde já haviam sido instalados 14 postes e 70 luminárias, em um investimento de cerca de R$ 369 mil.

Baseado em pilares de um Governo verde e sustentável, essa iniciativa, considerada limpa e renovável, que são marcas importantes da gestão do governador Eduardo Riedel, tem gerado economia ao poder público, já que não há cobrança na conta de luz e não há necessidade de manutenção constante.

Mais Iluminação de LED

Recentemente, o Governo anunciou o investimento de R$ 9,4 milhões em iluminação de LED solar, com a instalação de 994 postes e 1.185 luminárias em 49 rotatórias distribuídas por 27 municípios do Estado. Os serviços já foram concluídos em localidades que abrangem os municípios de Bodoquena, Bonito, Figueirão, Maracaju e Sidrolândia, totalizando 10 rotatórias finalizadas.

Com o programa ‘MS Energia Limpa’, o Governo tem a missão de levar energia limpa e renovável para os espaços públicos de Mato Grosso do Sul. Estão sendo aplicados cerca de R$ 14,2 milhões para iluminação nas rotatórias de rodovias estaduais, ciclovias e pontes no Estado.

Em 2023, esse programa garantiu a instalação de iluminação de LED solar no estacionamento do Hospital Regional de Dourados, na MS-156 que liga Dourados a Itaporã, na ponte rodoferroviária que liga os municípios de Aparecida do Taboado (MS) e Rubinéia (SP), na ciclovia da MS-473, em Taquarussu, nas rotatórias em Rio Negro e Anaurilândia, e nos estacionamentos das 16 regionais da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em todo o Estado.

Mato Grosso do Sul tem avançado no uso de energia limpa e renovável, em consonância com o pilar de sustentabilidade proposto no Plano de Governo. “Esse é um grande investimento de Mato Grosso para trazer segurança e conforto para as pessoas que trafegam pelas nossas rodovias. A energia fotovoltaica é algo moderno, não gera custos e traz economia ao Estado”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo.

