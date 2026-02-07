No Dia Mundial das Áreas Úmidas, saneamento e educação ambiental reforçam a preservação do Pantanal

Data celebrada em 2 de fevereiro evidencia a importância do esgotamento sanitário e de ações socioambientais para proteger a maior área úmida do mundo

O Dia Mundial das Áreas Úmidas, celebrado em 2 de fevereiro, reforça o papel de ecossistemas fundamentais para a regulação hídrica, a biodiversidade e a segurança ambiental. Patrimônio Natural da Humanidade e reconhecido como a maior área úmida do mundo, o Pantanal ocupa, no Brasil, 138.183 km², com cerca de 65% do território localizado em Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, iniciativas de saneamento e educação ambiental ganham destaque como estratégias estruturantes para reduzir pressões antrópicas sobre o bioma e preservar a qualidade das águas que o alimentam.

Para o presidente do Instituto Aegea, Édison Carlos, a singularidade do Pantanal reforça a centralidade do Estado nas estratégias de conservação. “O Pantanal é um bioma único no mundo, uma das maiores áreas úmidas do planeta e um ecossistema cuja vida depende inteiramente da dinâmica da água”, afirma.

As áreas úmidas são ambientes de transição entre ecossistemas aquáticos e terrestres e desempenham funções essenciais para a segurança e a regulação hídrica. Por isso, a proteção do Pantanal começa também fora de seus limites imediatos, nas bacias e municípios cujos cursos d’água drenam para a região.

Nesse cenário, a coleta e o tratamento de esgoto se consolidam como instrumentos decisivos para proteger rios e córregos, reduzindo riscos de contaminação e contribuindo para a manutenção de serviços ecossistêmicos associados à produção de água e alimentos. “Ao unir saneamento eficiente e recuperação ambiental, a Aegea contribui simultaneamente na melhora da qualidade e quantidade de água, assegurando o futuro desse bioma essencial”, explica Édison Carlos.

Saneamento como eixo de proteção das águas

A Ambiental MS Pantanal trata, anualmente, aproximadamente 33,6 milhões de metros cúbicos de esgoto, volume que evidencia a contribuição da concessionária para reduzir a carga poluidora lançada no meio ambiente.

Para o diretor-executivo da Ambiental MS Pantanal, Clayton Bezerra, a atuação no eixo de coleta e tratamento de esgoto é determinante para reduzir impactos sobre o Pantanal. “O tratamento do esgoto constitui a primeira linha de defesa da qualidade dos recursos hídricos que alimentam o bioma e, por isso, o investimento contínuo é imprescindível: não apenas para a melhoria da qualidade de vida da população, mas também para a preservação de um dos biomas mais sensíveis e estratégicos do país: o Pantanal”, afirma.

As operações de coleta e tratamento de esgoto também têm impacto direto na proteção de rios e córregos, especialmente em municípios que drenam para o bioma.

“Quando o esgoto é coletado e tratado corretamente, evitamos que poluentes cheguem aos rios e córregos que drenam para o Pantanal”, destaca Isadora Godoy, analista de operações da Ambiental MS Pantanal.

Segundo ela, baixa cobertura ou precariedade do esgotamento sanitário no entorno aumenta o risco de contaminação, sobretudo em períodos chuvosos, quando o escoamento intensifica o carreamento de contaminantes.

Restauração e resiliência hídrica

O gerente de Meio Ambiente da Ambiental MS Pantanal, Fernando Garayo, ressalta que o Pantanal é especialmente sensível a eventos climáticos extremos e que áreas úmidas têm relevância ecológica global por abrigarem e sustentarem o ciclo de vida de muitas espécies.

Nesse contexto, ele aponta que investimentos em restauração ambiental e proteção do solo e da água contribuem para ampliar a resiliência do bioma, inclusive ao “interferir positivamente no ciclo da água” por meio do tratamento do esgoto doméstico e sua devolução aos rios em condições adequadas.

Garayo acrescenta que a atuação é fortalecida por estudos e iniciativas com a WWF-Brasil e parceiros, envolvendo diagnósticos e levantamentos nas Cabeceiras do Pantanal, região onde nascem cerca de 80% dos rios que alimentam a Bacia do Alto Paraguai (BAP). Segundo o Instituto Aegea, as ações de restauração associadas à parceria contribuem para reduzir erosão, melhorar infiltração e diminuir assoreamento, reforçando a resiliência hídrica regional.

Educação ambiental e mobilização social

Além da infraestrutura, a Ambiental MS Pantanal investe em ações de capacitação e sensibilização da população sobre a importância do saneamento. Um exemplo é a exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que promove educação ambiental de forma interativa e didática.

A concessionária também realiza ações com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) em municípios do interior, com orientações sobre o uso correto da rede de esgoto. A iniciativa fortalece a atuação desses profissionais, que mantêm contato direto com a população e exercem papel estratégico na disseminação de boas práticas, contribuindo para prevenir mau funcionamento da rede e reduzir impactos ao meio ambiente.

Sobre a Ambiental MS Pantanal

A Ambiental MS Pantanal integra a Aegea Saneamento, grupo presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. No interior de Mato Grosso do Sul, a empresa opera os serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio de Parceria Público-Privada (PPP) firmada com o Governo do Estado e a Sanesul. Na Capital, Campo Grande, a Águas Guariroba atua sob concessão plena, com serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

