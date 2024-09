No aniversário da PM, governador destaca valorização do efetivo e serviço de inteligência

Na comemoração do aniversário da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel destacou que a prioridade é valorizar e dar boas condições de trabalhos ao efetivo, com investimentos em estrutura, equipamentos e no serviço de inteligência. Este cenário torna o Estado um dos mais seguros do Brasil.

“Dia de celebração, são 189 anos da Polícia Militar. Nos dá muito orgulho participar de parte desta história. A valorização de cada policial militar do nosso Estado é uma missão permanente e vamos avançar cada vez mais. Aprendi que segurança pública se faz com inteligência, investimento e integração”, afirmou o governador.

Riedel destacou a importância da segurança pública para o desenvolvimento do Estado. “Estamos em uma trajetória de crescimento e desenvolvimento, isto ocorre porque o empresariado tem confiança na segurança pública, em um ambiente tranquilo para se investir. Nosso melhor investimento na está no efetivo, nas pessoas que fazem parte desta instituição”, completou.

A solenidade alusiva aos 189 anos da Polícia Militar ocorreu no Quartel do Comando Geral da PMMS, em Campo Grande. Durante o evento teve a entrega das medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar, com homenagem a 113 personalidades.

O comandante-geral da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes, citou que a PM está preparada para enfrentar os desafios da modernidade, com investimentos e capacitação dos policiais.

“Com olhos no futuro, a instituição profissionaliza sua gestão a cada dia, através de parcerias com os órgãos de ensino e de pesquisa, para contribuir na formação de oficiais e praças. Nos deparamos com desafios complexos, entre eles o combate ao narcotráfico, crimes contra vulneráveis e a violência doméstica, mas seguimos empenhados em preservar a segurança e manter a ordem pública”.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, enalteceu os bons resultados (forças de segurança) mostram o compromisso do Estado com a população. “A segurança pública do Estado se tornou modelo nacional. Que traz frutos e resultados muito além das nossas divisas e fronteiras. Temos que agradecer aos nossos efetivos e todos que têm nos ajudado nesta missão. Do Governo do Estado tivemos nos últimos nove anos quase R$ 3 bilhões de investimento na segurança pública”.

Medalhas

Na solenidade de aniversário da instituição, 113 pessoas foram homenageadas com as medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito Policial-Militar, entre elas a primeira-dama Mônica Riedel e delegado-geral da Polícia Civil do MS, Lupércio Degerone Lúcio e o general de Exército, Luiz Fernando Estorilho Baganha. Eles foram escolhidos por terem contribuído com a Polícia Militar do Estado.

Com informações da Agência de Notícias

