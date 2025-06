Nesta segunda, reunião entre vereadores define próximos passos da CPI

Uma reunião fechada entre os membros da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Transporte Público definirá quais os próximos passos da investigação, que finalizou a terceira fase e busca entender quais os problemas do transporte coletivo em Campo Grande. As deliberações serão passadas para a sociedade em uma entrevista coletiva no mesmo dia.

De acordo com informações apuradas pelo O Estado, esta reunião servirá para decidir se é necessário ouvir mais alguma parte ou se já é possível iniciar a quarta fase, que é a organização das informações para a relatoria da investigação, que está sendo feita pela vereadora Ana Portela.

A terceira fase, dedicada a ouvir empresários, sócios, diretores e funcionários ligados ao Consórcio Guaicurus, foi encerrada na quarta-feira (16), com a oitiva do diretor-presidente da empresa, Themis de Oliveira, que assumiu o cargo em janeiro diante da saída de João Rezende, que vendeu sua parte como sócio, mas permanece no conselho da diretoria do conglomerado.

Até o momento, além dos membros da concessionária responsável pela operação do transporte público, ainda foram ouvidos funcionários e diretores da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), bem como da Agereg (Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Campo Grande). As oitivas foram necessárias para compreender de que forma os órgãos fiscalizadores agem em relação aos serviços prestados pelo Consórcio à população campo-grandense e apurar se houve um projeto de desmanche dessas entidades ao longo do tempo.

A expectativa é de que na quarta-feira (25), os usuários do transporte coletivo vão ser ouvidos pela CPI no formato de audiência pública. Vai ser das 13h às 17h e vai ter um link ao vivo da praça Ari Coelho, para facilitar a participação popular.

Audiência pública

Antes do relatório final, os parlamentares ainda terão oportunidade de ouvir a população da Capital, que usa o transporte diariamente e é a principal afetada com a má qualidade dos serviços e sucateamento da frota, que foi outro ponto salientado em todas as oitivas.

Os usuários do transporte público terão voz durante audiência pública programada para a próxima quarta-feira (25), na Câmara Municipal, a partir das 13h. A população também poderá acompanhar e dar sua opinião por meio de um link ao vivo que será feito diretamente da Praça Ary Coelho, no Centro da cidade. Ainda será possível assistir ao debate pela transmissão no canal do Youtube da Casa de Leis.

Ao todo, a ouvidoria aberta pela CPI para receber as reclamações dos usuários já acumula mais de 600 denúncias. O canal continua aberto e qualquer pessoa pode apresentar suas queixas por meio do WhatsApp (67) 3316-1514, pelo e-mail [email protected] ou pelo formulário disponível no site da Câmara Municipal de Campo Grande.

Por Ana Clara Santos

