Na França, Ministério dos Povos Indígenas firma parceria com UFGD e Embaixada do Brasil para fortalecer a mobilidade de pós-graduandos indígenas

O MPI (Ministério dos Povos Indígenas) participou de um encontro estratégico com professores e o reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Jones Dari Goettert, juntamente com o embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares, e diplomatas responsáveis pela área de educação. O encontro teve como objetivo discutir os avanços do projeto Guatá, uma iniciativa que destaca a importância do intercâmbio de estudantes indígenas na Universidade Paris 8 Vincennes Saint-Denis, na França.

Na ocasião, o MPI, em parceria com a UFGD, por meio da FAIND (Faculdade Intercultural Indígena), assinou um memorando de entendimento com a Embaixada do Brasil na França. O acordo visa fortalecer a mobilidade acadêmica de estudantes indígenas, promover projetos de pesquisa e ampliar as trocas culturais entre Brasil e França, investindo na formação de pós-graduandos indígenas e na expansão da ciência por meio dos saberes tradicionais.

O secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, comenta que “também teve esse apoio e oportunidade de acessar o intercâmbio, e agora fica feliz em poder ajudar outros parentes indígenas a trilharem suas trajetórias”.

A iniciativa marca um passo importante e histórico para a educação indígena e reforça o compromisso do governo brasileiro com a valorização da educação superior e protagonismo dos povos indígenas em cenários acadêmicos globais. A educação superior é um mecanismo de fortalecimento das culturas e das identidades dos povos indígenas.

O intercâmbio cultural e educacional é uma ferramenta essencial para o fortalecimento de lideranças indígenas robustas, que dialoguem com soluções significativas para suas comunidades, a fim de catalisar mudanças em níveis locais, regionais e globais.

Estiveram presentes na reunião: Matheus de Carvalho Hernandez, Chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da UFGD; Claudia Roma, Coordenadora da pós-graduação em Geografia da UFGD; Márcia Misuzaki, Docente da pós-graduação em Geografia da UFGD e Maria Aparecida Oliveira, Diretora da Faculdade Intercultural Indígena da UFGD.