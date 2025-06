Mutirão leva serviços gratuitos ao Jardim Campina Verde neste sábado

Atendimentos de saúde, documentação, lazer e orientação jurídica serão oferecidos das 8h às 13h na Escola Oneida Ramos

Moradores da região urbana do Bamdeira, na Capital, terão acesso a uma série de serviços públicos gratuitos neste sábado (28). O mutirão Todos em Ação acontece das 8h às 13h na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, localizada na Rua Professora Odete Trindade Benites, no Jardim Campina Verde.

Mais de 300 atendimentos estarão disponíveis no local, incluindo emissão de documentos, vacinação, orientação jurídica, corte de cabelo, atividades para crianças, atendimento veterinário e ações na área de assistência social. A estrutura será montada dentro da escola, com espaços para serviços de saúde, cidadania, educação e recreação.

A ação reúne diversos órgãos públicos e entidades parceiras, com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços básicos e reduzir a necessidade de deslocamentos para outras regiões da cidade.

Para ser atendido, é necessário levar documentos pessoais originais e uma cópia. O atendimento é por ordem de chegada.

