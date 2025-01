Museu de Arqueologia da UFMS prepara programação especial para as férias

Para animar as férias da criançada, o Museu de Arqueologia (Muarq) da UFMS preparou uma programação especial com o tema Ecomuseu e Aventuras Sustentáveis, voltada para toda a família. As atividades serão realizadas entre os dias 27 e 31 de janeiro, das 14h às 16h, e integram a campanha Eu Respeito de janeiro.

As inscrições iniciam no dia 22 e finalizam no dia 24 de janeiro por meio do telefone (67) 3321-5751, com vagas limitadas. As atividades foram pensadas para crianças de 6 a 12 anos, acompanhadas por um responsável.

O objetivo da iniciativa é proporcionar momentos lúdicos sobre a preservação ambiental com a perspectiva arqueológica. “As atividades do férias em família no Muarq deste ano proporcionarão uma experiência educativa e divertida para crianças e suas famílias, enfatizando a importância da sustentabilidade e do conhecimento arqueológico na construção de um futuro mais consciente e harmonizado com o meio ambiente”, disse a responsável técnica do Muarq, Laura Pael.

Com o meio ambiente em foco, também foram elaboradas atividades na Sala Verde da UFMS, espaço socioambiental do museu. “Devido à sua vocação para atividades de educação ambiental, a Sala oferece uma infraestrutura adequada para oficinas e atividades práticas, como o uso de materiais recicláveis, plantio de mudas e dinâmicas ambientais. A Sala Verde proporciona uma experiência imersiva, conectando os participantes às questões ambientais, criando um espaço propício para o aprendizado e criatividade em torno de temas envolvendo a sustentabilidade e preservação”, destaca Laura.

Para quem deseja conhecer o Muarq, o espaço está localizado na Avenida Fernando Côrrea da Costa, 559, no 1º andar, e é aberto para a visitação de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, sem a necessidade de agendamentos.

Com informações da UFMS.