Mudança de estação: Outono começa esta semana e deve ser de temperaturas acima da média

O outono começa nesta semana, mas a previsão indica que as temperaturas devem seguir acima da média em boa parte do País. A nova estação terá início às 5h01 (horário de MS) desta quinta-feira (20), e se estenderá até 20 de junho.

Transição entre o verão e o inverno, o outono normalmente é caracterizado por chuvas mais escassas no interior do Brasil e temperaturas amenas.

De acordo com a Climatempo, a tendência para o outono de 2025 é uma estação de chuvas dentro da média e temperaturas acima do esperado para esse período do ano.

Conforme ainda a meteorologia, apesar do calor previsto, o País deve ter dias de grande amplitude térmica. Além disso, é mais improvável a ocorrência de ondas de calor durante os meses de outono.