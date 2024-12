MS reforça prevenção em Dia D Nacional de mobilização contra a dengue neste sábado

Neste sábado (14), haverá uma grande mobilização para o Dia D Nacional de Prevenção à Dengue, iniciativa que busca mobilizar a população na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), intensifica as ações incentivando os 79 municípios do estado a realizar os ‘10 minutos de cuidado’, uma atividade simples, mas essencial para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Desde o Dia D Estadual de prevenção à Dengue, Zika e Chikungunya, realizado no dia 18 de novembro, a SES intensificou suas ações, fortalecendo o alinhamento com o movimento nacional e ressaltando a importância de manter os esforços no enfrentamento ao Aedes aegypti.

Ações preventivas

Além da mobilização nos municípios, a SES tem intensificado esforços no combate ao Aedes aegypti, especialmente durante os meses chuvosos, que favorecem a proliferação do mosquito. Entre as principais iniciativas realizadas, intensificadas desde o Dia D Estadual em 18 de novembro, destacam-se:

Visitas domiciliares e mutirões de limpeza: Eliminação de criadouros em áreas críticas;

Bloqueio químico e monitoramento estratégico: Utilização de máquinas de UBV (Ultra Baixo Volume) para pulverização em áreas de maior infestação;

Capacitação de agentes de saúde: Treinamentos técnicos para manejo integrado de vetores e utilização de ferramentas como o e-Visit@s Endemias;

Campanhas informativas: Distribuição de materiais educativos e realização de blitzes e palestras;

Criação de comitês municipais: Organização de equipes para coordenação e monitoramento das ações locais de controle;

Engajamento comunitário: Orientação direta à população por meio de visitas domiciliares e mobilizações coletivas;

Atualização do Plano de Contingência Estadual: Estratégias específicas para municípios de fronteira e áreas indígenas;

Revisão de equipamentos: Manutenção e distribuição de máquinas de UBV e outros insumos estratégicos para operações de campo;

Apoio técnico aos municípios: Supervisão e assessoria técnica para gestores locais;

Análise de dados e LIRAa (Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti): Identificação de áreas críticas com índices de infestação predial superiores a 1% para ações direcionadas;

Relatórios semanais: Monitoramento contínuo da incidência de casos para ajustes nas estratégias de intervenção;

Participação do Dia D na Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva Corrêa da Costa, em Campo Grande;

Divulgação de informações por meio de Boletins Epidemiológicos;

Visita Técnica aos municípios;

Realização de Web para qualificação/capacitação dos profissionais da saúde;

Monitoramento dos resultados laboratoriais, encerramento de casos;

Orientações aos municípios.

Essas ações, alinhadas a critérios técnicos e epidemiológicos, têm fortalecido a capacidade dos municípios em enfrentar as arboviroses. A continuidade do trabalho é essencial para reduzir os índices de infestação e proteger a população.

A participação ativa da população é indispensável para conter o avanço da Dengue, Zika e Chikungunya. Com o período de férias e festas de fim de ano, o fluxo de pessoas entre estados aumenta o risco de propagação do vírus, tornando ainda mais relevante o esforço coletivo para eliminar criadouros.

Prevenir a Dengue é um compromisso de todos. Os ‘10 minutos de cuidado’ podem fazer toda a diferença para proteger a saúde da família e da comunidade.

Com Agência de Notícias MS

