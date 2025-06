MS Pantanal reforça presença institucional na 13ª Feira Socioambiental de Bonito

Com sustentabilidade na prática, MS Pantanal contribui para redução de descartáveis com a distribuição de copos reutilizáveis

A MS Pantanal participou, nesta terça-feira (10), da abertura da 13ª Feira Socioambiental de Bonito (MS), realizada no Centro de Convenções da cidade entre os dias 10 e 12 de junho.

Promovido pelo Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), com apoio da Prefeitura de Bonito e de diversas instituições públicas e privadas, o evento é um dos principais espaços de mobilização ambiental do estado, reunindo estudantes, professores, gestores e especialistas para debater temas como mudanças climáticas, conservação dos biomas e sustentabilidade.

Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental, nesta edição da feira a MS Pantanal contribuiu com a doação de 5 mil copos reutilizáveis, distribuídos gratuitamente aos visitantes. Os copos trazem o telefone 0800 da Sanesul, oferecendo à população de Bonito um canal direto para orientações e esclarecimento de dúvidas sobre os serviços de atendimento.

Segundo Gabriel Buim, diretor-presidente da MS Pantanal, a iniciativa busca reduzir a geração de resíduos sólidos durante o evento, alinhando-se aos princípios ESG que norteiam a atuação da concessionária.

“Mais do que oferecer soluções em saneamento, buscamos incentivar práticas sustentáveis no cotidiano. Apoiar a Feira, contribuindo com ações como essa, reforça nosso propósito de transformar realidades com responsabilidade ambiental e diálogo com as comunidades”, destacou Buim.

Além dos painéis técnicos, a programação da Feira também contou com atividades interativas e educativas voltadas ao público infantil, promovendo a conscientização ambiental de forma lúdica e envolvendo diferentes gerações na preservação dos recursos naturais.

Saneamento é exemplo de sustentabilidade no Fórum Climático

Paralelamente à 13ª Feira Socioambiental de Bonito, o III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas reuniu autoridades, especialistas e representantes de diversas instituições para discutir estratégias de mitigação, adaptação e transição frente aos desafios climáticos em Mato Grosso do Sul.

Durante sua participação, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Jaime Verruck, apresentou indicadores que posicionam o estado como referência nacional em desenvolvimento sustentável.

Ao destacar o avanço no saneamento básico, Verruck ressaltou o papel da Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre a Sanesul e a MS Pantanal.

“O modelo de gestão compartilhada adotado no estado é um exemplo bem-sucedido de política pública voltada à sustentabilidade. A parceria tem elevado a cobertura de esgotamento sanitário nos 68 municípios atendidos, antecipando as metas de universalização previstas no novo marco legal do saneamento, que projeta esse alcance nacionalmente até 2033”, afirmou o secretário.

