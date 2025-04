MS continua na liderança dos estados com maior arborização do país

Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com dados do Censo de 2022, confirma que o Mato Grosso do Sul continua ocupando o primeiro lugar no país em arborização urbana, tendo 92,44% dos moradores — o equivalente a 2.216.098 pessoas — vivendo em vias com arborização, o maior percentual entre todas as Unidades da Federação. Último relatório emitido em 2010 também confirmou a liderança.

O Estado também se destaca pela densidade de árvores nas vias públicas. Do total de moradores contabilizados, 1.413.865 (58,98%) vivem em ruas com cinco ou mais árvores, enquanto 360.764 (15,05%) residem em vias com uma ou duas árvores, e 441.469 (18,42%) vivem em locais com três ou quatro árvores.

Entre os municípios sul–mato-grossenses, os maiores percentuais de moradores em vias com arborização são encontrados em Bataguassu (99,15%), Iguatemi (98,23%), Mundo Novo (97,85%), Nova Andradina (97,60%) e Aquidauana (97,60%). No ranking das capitais, Campo Grande também lidera, com 91,39% de seus moradores vivendo em vias arborizadas. Vale lembrar que pela 6ª vez consecutiva, a “Cidade Morena” foi classificada com o título de “Tree City of the World” (Cidade Árvore do Mundo).

Por Michelly Perez

