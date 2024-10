MS 47 anos: Turismo comemora conquistas e marca forte presença em feiras nacionais e internacionais

Dia 11 de outubro, Mato Grosso do Sul completa 47 anos e celebra conquistas importantes no turismo. O destino se tornou referência nacional e internacional em ecoturismo, turismo de aventura, turismo sustentável e responsável.

Para chegar a esse resultado, a Fundação de Turismo tem focado em ações estratégicas e inovadoras de seus destinos, com forte promoção no mercado nacional e internacional. Só neste mês de outubro, MS se posiciona com destaque em três feiras e eventos nacionais e três internacionais.

Feiras e eventos internacionais

De 07 a 10 de outubro, Mato Grosso do Sul iniciou as atividades externas no Panamá e foi destaque no principal evento de ecoturismo e turismo de aventura do mundo Adventure Travel World Summit 2024, organizado pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), uma das maiores organizações promotoras do ecoturismo e turismo de aventura do mundo.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, explica como foi a participação.

“O turismo de Mato Grosso do Sul participa do ATWS desde 2017 e somos um dos principais apoiadores desse evento tão importante. Apresentamos nossos destinos para o mercado internacional, participamos do Market Place, que são rodadas de apresentação do destino a operadoras e, este ano em especial, MS foi convidado para ser um dos três cases de inovação na gestão de destinos. O trabalho da Fundação de Turismo se tornou referência internacional e apresentamos nossas boas ações”, enfatiza.

Dos dias 11 a 13, a Fundtur MS estará na FITPAR, maior e mais importante feira do segmento turístico do Paraguai que é um dos principais emissores de turistas internacionais de Mato Grosso do Sul. O objetivo do evento, realizado pela Embratur e o Sebrae, é fomentar a integração turística dos países no Mercosul. Em 2023, a FITPAR reuniu cerca de 7.500 participantes de 11 países, em 65 estandes, onde compradores e vendedores realizaram mais 5.200 reuniões de negócios nos dias de evento.

De 14 a 17 de outubro, na região de Puyehue, no Chile, acontece o Remote Latin America, uma feira de viagens que reúne compradores de alto padrão norte-americanos, europeus e latinos, interessados na América Latina.

“Este é o segundo ano consecutivo que participamos do Remote. Neste evento de natureza, voltado para um público qualificado, Mato Grosso do Sul será um dos principais apoiadores e teremos espaço de fala na abertura, balcão de atendimento, agendamentos no Market Place e também faremos ativação gastronômica, onde a chipa e arroz carreteiro serão os pratos que representarão a gastronomia sul-mato-grossense. Com essas ações esperamos fortalecer cada vez mais Mato Grosso do Sul como principal destino no mercado internacional de aventura, ecoturismo e a FundturMS como referência internacional em gestão”, ressalta Bruno Wendling.

A participação do turismo de MS em eventos internacionais no mês de outubro finaliza com a Innovate for Tomorrow: Climate Action Summit 2024, que acontece na Finlândia de 30 de outubro a 1º de novembro. Organizado pela ATTA, o evento reunirá executivos de negócios, líderes climáticos, inovadores de tecnologia e investidores para discutir e se comprometer com maiores investimentos em ação climática, implementação de estratégias e modelos de negócios positivos para o clima no mundo.

Feiras e eventos nacionais

Neste dia 10 de outubro, o turismo de MS dá continuidade a uma parceria com a Azul Viagens, desta vez em Belo Horizonte (MG). Na ocasião, o turismo de Mato Grosso do Sul fará capacitação para um público de 800 agentes de viagens franqueados e multimarcas de Belo Horizonte e região. O intuito é levar conhecimento e argumentos de vendas para que os profissionais ofereçam, com mais qualidade de informações, pacotes de viagens do turismo de MS a seus clientes.

“Esse trabalho é muito importante para que os agentes tenham cada vez mais a informação sobre Mato Grosso do Sul e se sintam cada vez mais confortáveis em vender nossos destinos. Junto com isso vem o trabalho da equipe da Azul Viagens em trazer mais voos dedicados para MS”, destaca Breno Amorim, diretor de Mercado da FundturMS.

Dias 24 e 25 é a vez da 13ª edição do BTM (Brazil Travel Market), que acontece em Fortaleza (CE). O BTM é um dos mais importantes eventos de negócios do setor de viagem e turismo com foco no mercado B2B do Brasil. Um evento composto por feira, capacitações, fórum corporativo, rodada de negócios, workshops e road show para agentes e operadores de viagens nacionais e internacionais.

A participação de MS nos eventos nacionais do mês de outubro de 2024 encerra no Congresso Abeta Summit, que acontece este ano em Foz do Iguaçu. De 30 de outubro a 02 de novembro, o evento é o principal encontro da cadeia produtiva do Turismo de Natureza no Brasil.

Considerado um dos mais importantes fóruns de discussões do setor, reúne de forma dinâmica e interativa, empresários, gestores públicos, consultores, acadêmicos, ativistas, jornalistas, guias e condutores. Em 2024 o tema do evento “Abeta, 20 anos de vida ao ar livre”, será uma celebração das duas décadas de atividades da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura).

A estratégia de atuação da Fundação de Turismo para participação neste evento será através de atendimento ao público, exposição dos destinos turísticos, espaço para relacionamento com mídia especializada, comunicação visual dos destinos e produtos turísticos de Mato Grosso do Sul, além de capacitação de 40 minutos para formar, promover, divulgar e fortalecer o relacionamento entre o mercado profissional do setor.

Ativações, referência e conquistas

Durante o ano de 2024, Mato Grosso do Sul marca presença em 30 trinta eventos nacionais e 11 eventos internacionais até o mês de dezembro. Entre as ações estão feiras, eventos, workshops, roadshows com as principais operadoras de turismo do Brasil, treinamento para mais de 3 mil agentes de viagens e operadoras, realização de 15 ações de Fam Tours, Press Trips e relacionamento com influenciadores, das quais 04 (quatro) ocorreram com público norte-americano e europeu, num total de 56 ativações.

Além da Fundação de Turismo ter se tornado referência nacional em gestão de turismo, os destinos sul-mato-grossenses já possuem destaque nacional e internacional. Entre os destaques estão o reconhecimento de Bonito como primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo, com o primeiro atrativo de ecoturismo considerado ‘clima positivo’, chancelado pela Green Initiative, eleito por 17 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil pela revista Viagem e Turismo e com o prêmio de Melhor Destino de Turismo Responsável do Mundo pelo Responsible Tourism Awards.

O Pantanal também aparece constantemente em listas de melhores lugares para observação de animais selvagens e muitos projetos de conservação ambiental, apoiados por fazendas pantaneiras, se destacam em premiações mundo afora.

Sabendo que a consolidação de um destino é resultado de sua ação contínua, a Fundação de Turismo de MS vê a importância de se manter relevante e bem posicionada junto a profissionais especializados, não apenas promovendo o destino, mas também mostrando envolvimento, atualização para que Mato Grosso do Sul continue sendo referência de boas ações.

Com Agência de Notícias MS

