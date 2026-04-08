Motoristas vão pagar mais caro em pedágio da MS-306, a partir de abril

A AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) publicou uma portaria que autoriza o reajuste das tarifas de pedágio na rodovia MS-306, operada pela concessionária Way 306. Os novos valores passam a valer a partir desta quinta-feira (9).

De acordo com a publicação, houve dois tipos de atualização: a revisão ordinária do contrato e o reajuste anual das tarifas. Na prática, isso resultou em aumento no valor cobrado dos motoristas.

A tarifa quilométrica teve um aumento de 0,28%, passando de R$ 0,1276979 para R$ 0,1280594. Já o reajuste anual, baseado na inflação medida pelo IPCA, foi de 3,81%. Com isso, a tarifa de pedágio para veículos de passeio (categoria 1) foi fixada em R$ 14,40.

Os novos valores valem para as três praças de pedágio (P1, P2 e P3) localizadas no sistema rodoviário da MS-306, que inclui trechos da própria rodovia estadual e também da BR-359.

Segundo a AGEMS, o reajuste segue regras previstas no contrato de concessão firmado em 2020. O objetivo é recompor perdas inflacionárias e garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de manter os serviços de manutenção, operação e melhorias da rodovia.

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