Vídeo mostra motorista em fusca avançando semáforo e colidindo contra ônibus na Avenida Guaicurus

Duas pessoas com idades não divulgadas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira (25), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, após o fusca em que elas estavam colidir contra a lateral de um transporte coletivo que passava pelo local.

Conforme informações, o motorista do veículo estaria em alta velocidade e avançou a sinalização. Ainda na batida, um motociclista também acabou atingido e foi jogado ao solo. No total, três pessoas ficaram feridas. Imagem de câmera de segurança da região registrou o acidente.

Diversas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas, que não tiveram ferimentos graves e foram levadas para Santa Casa da Capital.

O impacto da batida foi tão forte que parte do fusca “entrou” no coletivo, ficando completamente destruído. Diversos passageiros estavam no ônibus, mas não ficaram feridos. A via precisou ser interditada para o trabalho dos socorristas.

Confira o vídeo abaixo:

