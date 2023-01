Motociclista que colidiu com Gol era foragido da Justiça

O rapaz que morreu no acidente que correu na madrugada do último sábado no bairro Jd Noroeste na Capital após colidir a moto em um gol era foragido do sistema prisional.

O homem foi identificado como Gustavo Ramires Franco, de 31 anos, o motociclista que foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico.

O motorista do Gol após ser levado para o posto do Tiradentes foi encaminhado acompanhado da esposa para hospital da Capital.

A policia acredita que na hora em que Gustavo vinha em alta velocidade, deva ter tentado desviar das pessoas que estavam na rua quando perdeu o controle e bateu de frente com o motorista do Gol.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.