Motociclista morre ao colidir com carro que teria invadido preferencial em Dourados

Na noite da última sexta-feira(21), um motociclista identificado como Juliano Pacito, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

O acidente ocorrido no cruzamento das ruas Ediberto Celestino de Oliveira e Mozart Calheiros, foi entre a moticleta Honda Biz, que era conduzida pela vítima e um carro Volkswagen Gol.

Foi realizado teste do bafômetro e o motorista do carro estava dirigndo alcoolizado e o Gol tinha um registro de furto. De acordo com o Ponta Porã News, os dois veículos trafegavam em sentidos opostos na Rua Ediberto Celestino de Oliveira, que é via preferencial e o motorista do carro Gol teria feito uma conversão irregular à esquerda segundo informações preliminares. O veículo entrou na Rua Mozart Calheiros rapidamente e atingiu a motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro, mas a vítima morreu no local. A Polícia Civil e Militar ftambém foram acionadas e as investigações devem realizadas.

