Morre João Pereira da Rosa, primeiro reitor da UFMS, aos 96 anos

Médico e professor foi responsável pela criação do curso de Medicina e pela estruturação da universidade em Mato Grosso do Sul

João Pereira da Rosa, primeiro reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), morreu nesta quinta-feira (27), aos 96 anos. A reitora da instituição, Camila Ítavo, decretou luto oficial de três dias. O velório acontece a partir das 20h no Cemitério Parque das Primaveras, e o sepultamento será nesta sexta-feira (28), às 10h.

Bisneto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, João Pereira da Rosa nasceu em 27 de outubro de 1928. Ele iniciou seus estudos no Colégio Dom Bosco e concluiu o ensino científico no Instituto Lafayette, no Rio de Janeiro, onde também se formou em Medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia. De volta a Campo Grande, atuou como anestesista na Santa Casa por 25 anos e presidiu a Associação Médica da cidade.

O professor teve papel fundamental na implantação do curso de Medicina na Cidade Universitária, viabilizado pela Lei 2.629, de 1966, que também criou o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) de Campo Grande. Posteriormente, ele esteve à frente da articulação para a criação da Universidade Estadual de Mato Grosso, em 1969, que viria a se tornar a UFMS.

Reitor entre 1970 e 1978, João Pereira da Rosa foi responsável pela criação dos Centros Pedagógicos de Aquidauana e Dourados e pela construção de marcos da universidade, como o Estádio Morenão, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, o Teatro Glauce Rocha e o Restaurante Universitário.

