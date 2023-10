Morre aos 61 anos o ex-vereador e presidente do Comercial, Luiz Ojeda

Luiz Antônio Ojeda, uma figura icônica na política e no esporte, morreu na sexta-feira (27), aos 61 anos, em Campo Grande. A comunicação foi feita pelo filho, Luís Henrique. A causa da morte não foi revelada pela família. Ele cumpriu mandato de vereador pelo PT (Partido dos Trabalhadores), na década de 1990.

Luiz Ojeda foi sindicalista, fundador da Sinttel (Sindicado dos Trabalhadores em Telecomunicações do MS) em 1988. Formado em história e direito, teve conquistas expressivas se tornando vereador em 1996, pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Durante os anos 1999 a 2002, foi presidente do Esporte Clube Comercial, no qual obteve grandes feitos para o esporte.

Apaixonado pelo esporte, Ojeda assumiu a presidência do Esporte Clube Comercial de Campo Grande entre 1999 e 2002. Sua gestão foi marcada por conquistas significativas, incluindo o bicampeonato sul-mato-grossense, em 2000-2001, além da participação em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro Série C e a Copa do Brasil.

