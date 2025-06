Moradores podem comparecer em audiência sobre impacto de vizinhança de empreendimento no Tiradentes

Na próxima terça-feira (17), uma audiência pública ocorrerá no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém uma audiência pública para discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao empreendimento multirresidencial no bairro Tirandetes.

O empreendimento terá 192 unidades habitacionais, localizado no lote A, com frente para a Avenida Marquês de Pombal, entre os números 2.065 e 2.207.

O Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém fica localizado na sede da Autarquia, na rua Hélio de Castro Maia, 279, bairro Jardim Paulista. Todos podem comparecer na audiência que terá inicíio às 18h.

O empreendimento é da Trento Soluções em Construções Ltda. e o Processo Administrativo é o de n. 28.722/2025-60. Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Os cidadãos também poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb. O link do canal no YouTube, pode ser acessado por meio deste link.

As contribuições das pessoas foram protocoladas presencialmente na sede da Autarquia ou enviadas para o e-mail [email protected] no período de 12 a 30 de maio de 2025.

O mediamento é realizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).