Mirando a integração entre MS e PR, construção  da ponte está cada vez mais perto de sair do papel

Projeto teve os indicadores econômicos e ambientais aprovados e EVTEA está prestes a ser entregue

Dando os primeiros passos para que o projeto da ponte que liga Mato Grosso do Sul (MS) ao Paraná (PR) seja concretizado, o EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) para a construção da obra está quase finalizado e, ao que tudo indica, tem todos os requisitos para que seja aprovado. O empreendimento promete encurtar a distância entre os estados, fomentar a economia e o agronegócio, e ainda gerar empregos diretos e indiretos.

Planejado desde 2012, o projeto prevê que o trajeto entre os Projeto dois estados possa ser encurtado em até 130 km, uma vez que a ponte sobre o rio Paraná terá cerca de 2 mil metros e servirá como uma passagem direta entre as cidades de Taquarussu (MS) e Porto São José (PR), sem a necessidade de que viajantes e caminhões com cargas tenham que passar pelo estado de São Paulo.

Em vídeo divulgado na quinta-feira (17), o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD/PR) informou que o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do estado) afirmou que todos os indicadores apontam para a viabilidade da construção, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.

“Essa é uma excelente notícia, porque aguardávamos isso com muita expectativa. Agora vamos concluir a entrega do EVTEA e buscar viabilidade financeira para construção deste tão sonhado empreendimento” disse.

Ao jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, o parlamentar ainda destacou que, após a divulgação do documento, o financiamento será buscado junto à Itaipu Binacional que, inclusive, financiou todo o estudo de viabilidade técnica e ambiental, ao Governo Federal, bem como contará com a colaboração dos governadores Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Riedel (MS).

“É uma obra complexa, principalmente pelo lado ambiental, de preservação do Rio Paraná, mas o estudo apontou a viabilidade, e isso quer dizer que ela atende o escopo pretendido e tem impacto positivo para todos. Será uma rota alternativa bem proveitosa para os dois estados”, completou.

Por sua vez, Dermeval Silvestre, presidente da Socipar (Sociedade Civil do Paraná), entidade que está envolvida no projeto desde a ideia inicial, disse que o bom encaminhamento do estudo de viabilidade é motivo de celebração, já que o projeto é debatido há mais de uma década.

“Lembro que essa ponte foi idealizada pela primeira vez em uma reunião realizada em Nova Andradina, em 2012, e, desde então, estamos trabalhando pela viabilização do projeto, que será de grande importância para a população e para o agronegócio dos dois estados”, destacou. Silvestre, que ainda adiantou que será necessário um novo orçamento e que a obra pode exigir até R$ 1,3 bilhão.

Projeto

Do lado de Mato Grosso do Sul, a ponte começará em Taquarussu e irá até o distrito de São Pedro do Paraná, onde as cargas seguem até o Porto de Paranaguá, facilitando o escoamento da produção e integrando a economia entre os estados.

Para além da ponte, ainda estão previstas obras para melhoria estrutural no entorno da ponte. Em Mato Grosso, o projeto prevê a implantação de 30 km da rodovia MS-437, além de um viaduto de acesso no município de Taquarussu.

