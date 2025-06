Milagre em Campo Grande leva Carlo Acutis aos altares: canonização será em 7 de setembro, em Roma

A Igreja Católica anunciou oficialmente a canonização de Carlo Acutis, o jovem italiano conhecido como o “santo da internet” e padroeiro das mídias sociais. A cerimônia será realizada no dia 7 de setembro, em Roma, data que também celebra a Independência do Brasil, país onde ocorreu o milagre reconhecido pelo Vaticano e que abriu caminho para sua elevação aos altares.

Em Campo Grande, a confirmação foi recebida com alegria e emoção, especialmente pela família de Matheus Vianna, hoje com 15 anos, protagonista do milagre que levou Acutis à santidade. Em 2013, quando tinha apenas três anos, Matheus foi curado de forma inexplicável após tocar uma relíquia de Carlo Acutis durante um momento de oração na Capela Nossa Senhora Aparecida, na capital sul-mato-grossense.

Diagnosticado com uma rara e grave condição chamada pâncreas anular, que o impedia de se alimentar normalmente e não tinha solução cirúrgica viável na época, Matheus apresentou melhora imediata e duradoura após a oração. O caso surpreendeu médicos e foi investigado pelas autoridades da Igreja até ser oficialmente reconhecido como milagre pelo Vaticano.

“Estaremos todos reunidos. A família está maravilhada, muito feliz. Esperamos por esse momento com o coração cheio de fé. E a data escolhida tem ainda mais significado por ser o dia da nossa pátria. Será uma celebração dupla”, declarou Solange Vianna, avó de Matheus.

Para o padre Marcelo Tenório, pároco da Paróquia São Sebastião e vice-postulador da causa de beatificação, a canonização é motivo de festa e orgulho para o Brasil. “Estamos nos preparando bem aqui na Paróquia São Sebastião para festejar esse momento tão aguardado desde os idos de 2011. Tudo está se concluindo agora com a canonização desse grande e importantíssimo santo para a Igreja. Carlo, o santo da internet, será canonizado justamente no dia 7 de setembro, como que reafirmando esse laço de amor entre ele e o Brasil.”

A paróquia já está organizando celebrações especiais para o dia da canonização, com missa, procissões e atividades voltadas à juventude — público que sempre foi central na vida e na missão de Carlo Acutis.

Carlo morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, e desde então passou a ser conhecido por seu uso da internet para evangelizar. Criador de um site que documentava milagres eucarísticos, ele tornou-se inspiração para milhões de jovens católicos ao redor do mundo. Sua beatificação aconteceu em 2020, em Assis, cidade onde está sepultado.

Agora, com a canonização marcada, o Brasil, especialmente Campo Grande, prepara-se para viver um momento histórico de fé e gratidão, que une o milagre de um menino à santidade de um jovem do século XXI.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais