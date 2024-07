Meteorologia volta a emitir alerta de baixa umidade para parte de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta de perigo potencial, iniciando às 11h desta quinta-feira, quanto à umidade relativa do ar em níveis baixos em 16 cidades de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o aviso, o clima pode variar entre 20 e 30%, havendo risco de incêndios florestais e à saúde, uma vez que pode haver ressecamento da pele, boca e olhos.

É recomendado à população que beba bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e não se desgastar fisicamente nas horas mais secas.

Os municípios presentes no alerta são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

