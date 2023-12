Memorial da América Latina sedia o VIII IFLAC World Brazil Peace Congress “Ada Aharoni”

Dentro da proposta de integrar povos latino-americanos a partir de ações políticas, culturais e educativas, o Memorial da América Latina anuncia que irá sediar o VIII IFLAC World Brazil Peace Congress “Ada Aharoni”, um Congresso Internacional de Literatura para a Paz. Entre os dias 13 e 16 de setembro serão realizados seminários, exposições e apresentações artísticas que tenham o intuito de discutir e celebrar a paz no mundo.

O evento, realizado em parceria com o International Forum For a Literature And Culture Of Peace – IFLAC World, contará com a participação de representantes de países da América Latina e Caribe, países Africanos, bem como de Portugal, Espanha, Reino Unido, Israel e Índia. Também estarão presentes membros da IFLAC World de todos os continentes, em especial os representantes brasileiros de diferentes estados.

“O evento será uma oportunidade para mostrar a todos o grande papel do Memorial da América Latina na divulgação e no intercâmbio da cultura brasileira e latino-americana e sua integração às atividades intelectuais do Estado de São Paulo, especialmente estreitando as relações culturais, políticas, econômicas e sociais dos povos latino-americanos com o mundo, promovendo iniciativas internacionais de alcance continental”, explica Pedro Mastrobuono, diretor-presidente do Memorial da América Latina.

O Congresso irá reunir, ao longo de quatro dias, ativistas da Paz, peacemakers, poetas, Escritores, artistas visuais, atores, músicos e orquestras com o objetivo de analisar e difundir a ciência e a Cultura da Paz, elaborando políticas públicas e sociais que podem ser aplicadas aos povos de todo o planeta.

É a primeira vez que o Congresso acontece no Brasil. O evento está marcado para ocorrer no Auditório Simón Bolívar e no Anexo dos Congressistas.

Confira a programação completa:

13/09/2023 (quarta-feira)

10h-12h – Café de boas vindas para 100 convidados e Lançamento de publicação da Fundação Memorial da América Latina no Anexo dos Congressistas

10h-18h – Exposições no Anexo dos Congressistas

•​Florais Saint Germain

•​Exposição 50 Mulheres que fizeram a História

•​Exposição fotografias e Artes Plástica – Elena Vargas, Teresa Antunes e Santiago Beláqua

•​Literatura de Cordel e Outras Linguagens – Gustavo Dourado e Maria Félix Fontele

•​Exposição de Livros – Editora Life

16h-17h30 – Mesa redonda 1

– Gustavo Dourado – Cordel para a Paz

– Elena Vargas – IFLAC WORLD e a paz no mundo

– Prof. Dr Tiago Duque – Gênero

– Profa. Dra. Vanderleia Paes Leite Mussi – Indígenas

– Prof. Dr. Cleverson Rodrigues da Silva – Diásporas Africanas

– Mediador: Joseane Roque

19h-21h – Abertura Oficial com autoridades no Auditório Simón Bolívar

– Compor Mesa

– Hino Nacional

– Clarinada / Entrada das Delegações com as bandeiras – Recepção aos países presentes

– Fala do Dr. Pedro Machado Mastrobuono – Diretor-Presidente FMAL

– Fala de Delasnieve Daspet – Diretora Nacional IFLAC WORLD Brazil

– Video da Dra. Ada Ahoroni – Presidente do IFLAC WORLD

– Fala da Sra. Elena Vargas – Vice-Presidente do IFLAC WORLD

– Apresentação de Duo Amabile – Ana Lucia Gaborim e Marcelo Fernandes

14/09/2023 (quinta-feira)

10h-18h – Exposições no Foyer do Auditório Simón Bolívar

•​Florais Saint Germains

•​Exposição 50 Mulheres que fizeram a História

•​Exposição fotografias e Artes Plástica- Elena Vargas, Teresa Antunes e Santiago Beláqua

•​Literatura de Cordel e Outras Linguagens – Gustavo Dourado e Maria Félix Fontele

•​Lançamentos de Livros no estande da Editora Life – leitura, exposição e troca de livros (Elena Vargas – Ada Zapata Arriaran – Alicia Antonia Munoz Verri – Ana Paola Gonzales Cosa – Carla Pinad – Celina Campora – Christian Edgard MAnsilha Torrejon – Hernando de Jesus Vanegas Montoya)

9h30-11h – Mesa redonda 2 – Tema PAZ

– Shetu Kumanan – POEMA PARA A PAZ

– Ada Zapata Arriaram – Bolivia – Poesia: Mistério y lugar de paz

– Cristina Cravero – Argentina – Rio de Paz

– Hernando de Jesis Vanegas Montoya – Colombia – Solidariedade efectiva para la paz

– Lorena del Valle Paz – Argentina – ?Y mi parte de la culpa?

– Mediadora – Joseane Roque

11h30-13h – Mesa redonda 3 – Tema PAZ

– Maria del Rosario Ramires Martines – Poema para a Paz

– Julian Chica Cordona – Colombia – Las utopias de la Paz

– Maria Dolores Guadarrama – Mexico – Las que de corazon se quierem, solo de corazon se hablam

– Reinaldo Saldivar Osório – Cuba – Paz e independência de lospublos latino-americanos y caribenhos desde la vision de Jose Marti

– Mediadora – Joseane Roque

14h30-16h – Mesa redonda 4 – Leitura de Poemas

* Abel Ruben Romero Morales – Alicia Antonia Munoz Verri – Angela Salome Gutierrez Valez – Carla Pinaud – Carmita Eulalia Rojas Castro – Celina Câmpora – Christian Edgard Mansilla Torrejon – Elizabeth Nogales Bohórques – Erika Alexandra Mendonza Sanches – Hernando de Jesus Vanegas Montoya – Juana Doris Cusma Cabanellas – Julio Cesar Arciniegas Moscos – Lorena del Valle Paz – Manuela Salinas Serra

– Mediadora Terezinha Manczack

16h30-18h – Mesa redonda 5

– Zelia Balbina Puri – Poema para a Paz

– Dra. Ana Lúcia Gaborim – Música – Criança – Paz – Projetos PCIU e Paraná Canta

– Ana Franzoloso Água – Fator de PAZ

– Profa. Dra, Neila Barbosa Osório – A Construção Cultura da Paz pelo Idoso

– Mediadora – Joseane Roque

18h30-20h – Mesa redonda 6 – Apresentação artística

* Christelle Johnny – Erika Alejandra Mendonza Sanches – Jose Lauria – Juana Doris Cusca Cabanillas – Lucenay Emmanuel – Monica Hendrix – Teodoro Remache Chafla – Malu Otero, Roberto Saldanha e Katia Rios

– Mediadora – Joseane Roque

20h-21h – Apresentação Cultural

– Lucia Regina de Lucena – declamação

15/09/2023 (sexta-feira)

10h-14h – Exposições no Foyer do Auditório Simón Bolívar

•​Florais Saint Germains

•​Exposição Mulheres na História

•​Exposição fotografias e Artes Plástica – Elena Vargas, Teresa Antunes e Santiago Beláqua

•​Literatura de Cordel e Outras Linguagens – Gustavo Dourado e Maria Félix Fontele

•​Lançamentos de Livros no estande da Editora Life leitura, exposição e troca de livros (Simon Marambaio – Veronica Reca Morales – Vilma Nancy Sastre – Walter Jilapa Santander – Zulma Quinones Denati – Julian Chica Cordona – Lucero del Rocio Villalobo Llata – Martha Julissa Santmaria Samamé – Monica Brito – Olga Toro Munoz – Reynaldo Saldivar Osório – Rocio Biedma)

9h30-11h – Mesa redonda 7 – Leitura de Poemas

* Maria Dolores Guadarrama – Maria Luiza Madrid Candia – Marta Toro – Martha Julissa Santamaria Samamé – Monica Brito – Nicolas Barris Gonzales – Patrica Suares Pinero – Rocio Biedma – Samuel Henriques Lopes – Teodoro Remache Chafla – Vilma Nancy Sastre – Tony Candia Sarango Sarango – Zulma Quinones Senati – Mara Calvis – Iolanda Brazão

– Mediadora – Terezinha Manczack

11h30-13h – Mesa redonda 8

– Deth Haak – Poema para a Paz

– Dr. Pedro Mastrobuono – Concordia

– Lucero Del Rocio Villalobos Llatas – Peru – Aprendamos a ser pacíficos

– Shetu Kumanan India – Peace and Happiness – Paz e Felicidade

– Mediadora – Joseane Roque

13h-14h – Apresentação Artística

Coro Lirico Cantarr’Arte e Orquestra Sinfônica Campo Grande

16/09/2023 (sábado)

10h-14h – Exposições no Foyer do Auditório Simón Bolívar

•​Exposição Mulheres na História

•​Exposição fotografias e Artes Plástica – Elena Vargas, Teresa Antunes e Santiago Beláqua

•​Literatura de Cordel e Outras Linguagens – Gustavo Dourado e Maria Felix Fontele

•​Lançamentos de Livros no estande da Editora Life

9h30-11h – Mesa redonda 9

– Ilda Maria Costa Brasil – poema para a paz

– Mara Calvis – Reciclar – Um ato de Paz

– Talita Margonari Lazzuri – Flores, Saúde e Paz

– Patricia Marques – Saúde e Paz

– Mediadora – Joseane Roque

11h30-13h – Mesa redonda 10

– Nelson Viera – Poema para a Paz

– Dr. Paulo Ishikawa – Neurodivergencias – compreensão e acolhimento de Paz

– Dr. Simão Feraboli (UPF) – A Paz entre as Nações

– Dra. Elena Vargas – Construção da Paz

– Mediadora: Terezinha Manzak

– Delasnieve Daspet – LEITURA DA CARTA DO CONGRESSO

13h-14h – Apresentação Artística

Coro Lirico Cantar’Arte e Orquestra Sinfônica Campo Grande

Encerramento

SERVIÇO:

VIII IFLAC World Brazil Peace Congress “Ada Aharoni”

Data: 13 a 16 de setembro

Local: Auditório Simón Bolívar e Anexo dos Congressistas, no Memorial da América Latina.

Evento fechado para convidados