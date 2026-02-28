Mega-Sena pode pagar R$ 145 milhões no sorteio deste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 145 milhões no concurso 2.978, que será realizado às 21h deste sábado (28), em São Paulo. O prêmio acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas no sorteio da última quinta-feira.

As apostas seguem abertas até às 20h do dia do sorteio. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Os interessados podem registrar a aposta em casas lotéricas de todo o país ou pela internet. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela organização das extrações e pela divulgação dos resultados, que ocorrem no mesmo dia. A Mega-Sena realiza concursos três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Já quem opta por marcar 20 dezenas — número máximo permitido — paga R$ 232.560 e aumenta a chance de acerto para uma em 1.292.

As apostas online permitem pagamento por PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. Também é possível participar por meio de bolões digitais, disponíveis até às 20h30 no portal Loterias Online e no aplicativo oficial.

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação total do concurso.

