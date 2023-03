Mega indústria impulsiona economia de Ribas do Rio Pardo

Ribas do Rio Pardo, segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), ficou entre as 10 cidades do Estado que mais abriram empresas em 2022. Empatada em oitavo lugar com Maracaju, a cidade observou a abertura de 182 empresas no último ano. Com isso, só o comércio gerou 107 novas vagas de emprego, aumento de 11,67% na comparação com 2021, aponta o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregado (Novo-Caged) – considerando que o crescimento de 2020 para 2021, quando a construção da fábrica foi iniciada, já havia sido de 13,33%.

A implantação da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, é considerada como responsável por este impulso na economia do município e tem contribuído para o aquecimento da economia com ações para aproximar comerciantes e prestadores de serviços locais dos trabalhadores da obra de construção da sua nova fábrica no município.

A Suzano disponibiliza seus canais internos para divulgação dos estabelecimentos locais que oferecem produtos e serviços de alimentação, lazer e entretenimento, entre outros. O(a) comerciante que tiver interesse em divulgar o seu negócio para os quase 9 mil trabalhadores que atuam na construção da fábrica pode entrar em contato com a área de Comunicação da empresa pelo e-mail [email protected] A partir disso, a área de Comunicação irá visitar o local, levantar algumas informações básicas do produto/serviço comercializado e proceder com a divulgação interna.

A iniciativa visa promover a geração de trabalho e renda por meio da divulgação dos estabelecimentos rio-pardenses nos canais internos de comunicação da empresa e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região. As publicações feitas pela companhia ajudam a impulsionar o empreendedorismo e a integrar os trabalhadores que vieram de outras regiões à cidade por meio do consumo de produtos e serviços, como restaurantes, lanchonetes, lojas de roupas, mercados, gráficas, entre outros.

“Na Suzano, em Ribas do Rio Pardo, utilizamos ferramentas e canais de comunicação interna que dialogam com cerca de 9 mil trabalhadores, devendo chegar em breve a 10 mil. É dessa forma que temos a oportunidade de promover essa conexão entre as pessoas que estão construindo a nova fábrica e o comércio local, beneficiando as duas partes: por um lado, ajudamos os trabalhadores a encontrar com mais facilidade opções de produtos e serviços e, por outro, fomentamos as vendas dos comerciantes locais. Isso é mais uma forma de fortalecermos os vínculos com a comunidade onde atuamos, de acordo com o nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’”, observa Anderson Polarini, gerente de Comunicação e Marca da Suzano no Mato Grosso do Sul.

