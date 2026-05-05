Mato Grosso do Sul terá terça-feira de tempo firme e calor de até 33°C, com chance de chuva isolada no sul

A previsão do tempo para esta terça-feira (5) em Mato Grosso do Sul indica predomínio de sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. O cenário é típico de outono, com manhãs mais amenas e tardes quentes, além de baixos índices de chuva na maior parte do Estado. No entanto, regiões do sul e sudoeste podem registrar aumento de nebulosidade e pancadas isoladas entre a tarde e a noite.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C, com tempo firme e variação de nuvens. Já em Corumbá, no Pantanal, o calor será mais intenso, com mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas, a previsão indica mínima de 21°C e máxima de 32°C, mantendo o padrão de calor durante a tarde.

Na região sul do Estado, há possibilidade de instabilidades. Em Ponta Porã e Dourados, as temperaturas variam entre 19°C e 29°C, com chance de pancadas isoladas. Em Bonito, os termômetros devem marcar entre 20°C e 30°C, enquanto em Chapadão do Sul a mínima prevista é de 18°C, com máxima de 31°C.

Outras regiões também seguem com tempo estável e calor moderado. Em Coxim, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C. Já em Aquidauana, os termômetros devem variar entre 22°C e 33°C. A umidade relativa do ar tende a cair durante a tarde, exigindo atenção com hidratação, enquanto os ventos moderados ajudam a amenizar a sensação térmica em algumas regiões.

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