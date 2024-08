Mato Grosso do Sul se mantém como referência nacional na universalização do esgotamento sanitário

O cenário nacional evidencia que Mato Grosso do Sul tem se destacado de maneira significativa em um contexto desafiador no setor de esgotamento sanitário.

Enquanto muitas regiões enfrentam dificuldades para avançar na universalização do saneamento básico, Mato Grosso do Sul tem superado as expectativas, alcançando uma cobertura superior a 63% nos 68 municípios sob a responsabilidade da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Esse avanço reflete o comprometimento do estado em melhorar a qualidade de vida de sua população, mostrando que mesmo em meio a desafios, é possível alcançar resultados expressivos e servir de exemplo para outras regiões do país

Segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), a média de cobertura de esgotamento sanitário no Brasil é de apenas 54%, evidenciando a urgência de avanços em diversas regiões do País. Ou seja, enquanto estados como São Paulo e Paraná lideram com índices significativos, muitas outras regiões ainda enfrentam dificuldades para expandir suas redes de esgoto.

Diante desse panorama, Mato Grosso do Sul surge como um exemplo de gestão e compromisso com a melhoria dos serviços de saneamento básico. Além de estar alinhado com as metas estabelecidas pelo novo marco legal, também demonstra uma determinação em assegurar que a universalização do saneamento seja uma realidade para todos os seus habitantes.

Desta forma, o Estado se consolida como um dos estados da federação mais avançados na busca pela universalização do sistema de esgotamento sanitário.

Atualmente, com um índice de cobertura de 63,36%, Mato Grosso do Sul se encontra à frente de muitas outras regiões do País, refletindo um compromisso claro do governo estadual em atender a todas as famílias com a rede de esgoto, antecipando-se às exigências estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento.

O novo marco legal, sancionado em 2020, estabelece metas ousadas para o saneamento básico no Brasil, exigindo que até 2033, 90% do esgoto seja coletado e tratado, e que 99% da população tenha acesso à água potável, o que já uma realidade em Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul, no entanto, não pretende apenas cumprir essas metas, mas superá-las. O Estado tem avançado significativamente na expansão da rede de esgoto, com investimentos robustos em infraestrutura e parcerias estratégicas.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, reforça o comprometimento da empresa com a universalização dos serviços de saneamento. “Estamos empenhados em garantir que todos os sul-mato-grossenses tenham acesso à rede de esgoto. Esse é um compromisso que assumimos com o governador Eduardo Riedel e com a população. A meta é ambiciosa, mas estamos no caminho certo, com investimentos contínuos e planejamento estratégico para alcançar a universalização antes mesmo dos prazos estabelecidos pelo marco legal”, afirma o dirigente.

Cidades universalizadas

No total, 16 cidades sul-mato-grossenses já atingiram a universalização do esgoto: Bonito, Dois Irmãos do Buruti, Laguna Carapã, Tacuru, Alcinópolis, Caracol, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Paranaíba, Porto Murtinho, Japorã, Novo Horizonte do Sul, Bodoquena, Angélica e Paranhos.

