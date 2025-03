Mato Grosso do Sul registra terceira morte por influenza

Crianças e idosos estão entre as faixas etárias com mais hospitalizações e a maioria dos casos são de indíviduos do sexo masculino

Nesta quarta-feira(19), a terceira morte por influenza foi confirmada em Mato Grosso do Sul, conforme divulgado pelo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

A vítima era um homem de 86 anos, morador da cidade de Corumbá com comorbidades. O óbito ocorreu no dia 04 de março deste ano e foi divulgado apenas na data de hoje com o boletim. Em 2025, foram registrados três óbitos em Mato Grosso do Sul, todos eram pessoas acima de 80 anos.

Outros dados, mostram que 834 pacientes foram hospitalizados no Estado por SRGA (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Já os casos confirmados que evoluiram para Influenza chegam a 17, sendo dez para influenza tipo A e sete para influenza tipo B.

Os grupos com mais pessoas hospitalizadas por influenza são os de um a nove anos, cerca de 29,4% do total de casos. O grupo de pessoas com mais 80 anos aparece com o mesmo percentual. Os homens são as maiores vítimas com 58,8% do total e as mulheres configuram 41,2%.

A imunização é a maior aliada para o combate a doença, além de cuidados básicos com a saúde.

