Mato Grosso do Sul pode ter fenômeno da chuva preta neste final de semana

Neste final de semana está previsto chuva para Mato Grosso do Sul, mas devido ao aumento de incêndios em vegetações, o estado pode ter a presença do fenômeno chamado ‘chuva preta’.

Segundo o site Zero Hora a chuva preta é um fenômeno de precipitação com presença de partículas de fuligem. Esta condição atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça-feira (10) e os moradores das cidades gaúchas postaram fotos de baldes, poças e piscinas cheios de águas escuras proveniente da chuva.

Embora seja uma chuva esperada, se ela vier acompanhada deste fenômeno a recomendação é não ficar em baixo dela ou usá-la para consumo, pois os poluentes podem causar irritação nos olhos, problemas respiratórios, entre outros danos.

Além de MS, o fenômeno também pode ocorrer em São Paulo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: