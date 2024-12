Mato Grosso do Sul é o 5º Estado com maior número de pessoas vivendo em casas do que apartamento, aponta IBGE

Pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) constatou que, em Mato Grosso do Sul, das 2,7 milhões de pessoas que vivem no Estado, 91,1% vivem em casas térreas. O percentual corresponde a 892 mil residências ocupadas pela população.

Na sequência, apartamento é o segundo maior modelo de moradia dos sul-mato-grossenses. Ao todo, 5,4% das pessoas vivem nesse tipo de imóvel. Há, também, aqueles que moram em casas de vila ou em condomínio, abrigando 3,3% do total.

Esse dado traz à tona que, entre os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul ocupa a 5ª posição nesse quesito. Na categoria, “casa”, destacam-se o Estado do Piauí, com a maior proporção da população residindo, 95,6%, seguido por Tocantins, com 94,1%. Já o DF tem a menor taxa de pessoas residindo em casas, com 61,2%.

Dentre os municípios de Mato Grosso do Sul, o tipo de domicílio “casa” tem grande predominância. No entanto, Juti, Figueirão, Angélica e Anaurilândia se destacam, tendo 100% de sua população residindo em casas. Dois Irmãos do Buriti vem em seguida, com 99,97%. Já Campo Grande e Dourados tem as menores taxas de pessoas residindo em casas (82,3% e 87,6%, respectivamente).

Dos cinquenta e nove municípios em que o tipo “apartamento” foi contabilizado como residência no estado, Campo Grande se destaca, com 11,5% da população residindo em apartamentos, seguido por Dourados, com 7,6% e, em 3º, Três Lagoas, com 6,6%. Já Bodoquena e Paranhos apresentam as menores taxas, com 0,07% e 0,03% respectivamente.

Apenas um cômodo

Em 2022, 9.862 pessoas de Mato Grosso do Sul, correspondendo a 0,36% da população residente em domicílios particulares permanentes, moravam em domicílios de apenas um cômodo. Outras 39.937 pessoas, equivalendo a 1,5% da população, residiam em domicílios de 2 cômodos. Os domicílios de 3 cômodos abrigavam 4,7% da população, os de 4 cômodos serviam de moradia a 12,7%, e os de 5 cômodos a 31,8%. Os domicílios compostos por 6 a 9 cômodos abrigavam 43,4% da população, ao passo que os 5,5% restantes da população residiam em domicílios com 10 cômodos ou mais.

No nível das Unidades da Federação, Mato Grosso do Sul tem o 8ª maior percentual de moradores em domicílios com um cômodo e o 12º com 10 cômodos ou mais.

Analisando a distribuição da população segundo o número de cômodos do domicílio nos municípios de MS, Tacuru é o município com o maior percentual de moradores vivendo em um domicílio com apenas um cômodo, com 10,46%, seguido por Paranhos, com 6,85%. Por outro lado, São Gabriel do Oeste é o maior com moradores em domicílios com 10 cômodos ou mais.

