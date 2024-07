Mais segurança: Capital tem aumento do efetivo e estruturação da GCM

Campo Grande desponta como um dos exemplos mais sólidos de eficiência em segurança pública no Brasil. Com a oitava maior Guarda Civil Metropolitana do País, a Capital Sul-mato-grossense redefiniu seu cenário de segurança com um efetivo que supera cidades mais populosas.

A Capital destaca-se com uma impressionante proporção de 143 guardas civis para cada 100 mil habitantes, conforme dados públicos fornecidos pelas prefeituras. Com uma população de 898.100 habitantes, a GCM de Campo Grande conta com 1.286 agentes, tornando-se o oitavo maior efetivo do Brasil. Isso coloca a cidade à frente de metrópoles como Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Belém (PA), que possuem populações superiores a 1 milhão de habitantes, mas um número menor de agentes.

Conforme a Prefeita Adriane Lopes, um plano estudado prevê 960 promoções de servidores em 2024 e mais 960 em fevereiro de 2025, assegurando progressão de carreira e estabilidade financeira para os guardas municipais.

“A segurança é uma prioridade, e por isso, ampliamos o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e garantimos uma estrutura moderna e eficiente. Assim, estamos construindo uma cidade mais segura e preparada para o futuro,” destacou Adriane.

Campo Grande possui um efetivo de guardas superior a outras capitais com maior população. Por exemplo, Goiânia, também situada na região Centro-Oeste, conta com 1.437.237 habitantes e apenas 1.150 guardas, resultando em uma proporção de apenas 80 agentes para cada 100 mil habitantes. Em contraste, Campo Grande oferece 144 guardas para cada 100 mil habitantes, destacando sua dedicação à segurança comunitária.

A GCM opera em todas as sete regiões da Capital com uma Base Móvel altamente equipada. Iniciativas como o botão antipânico do projeto Educação+Segura, que permite o acionamento imediato da Guarda via aplicativo em caso de emergências nas escolas, juntamente com o patrulhamento nas entradas e saídas escolares, a Patrulha Maria da Penha, e o monitoramento através de câmeras no Centro.

Com PMCG

