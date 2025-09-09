Mais de mil moradias são projetadas pelo Minha Casa, Miha Vida em Campo Grande

No total, foram analisadas 1.280 unidades habitacionais que devem ser implantadas em diferentes bairros da Capital

Na manhã desta terça-feira (9), foi realizada uma reunião técnica pela Prefeitura de Campo Grande para discutir o andamento dos empreendimentos cadastrados no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em Campo Grande.

No total, foram analisadas 1.280 unidades habitacionais que devem ser implantadas em diferentes bairros da Capital. O encontro contou com a participação de representantes das empresas ZEV Construtora e Incorporadora Ltda, Engepar – Engenharia e Participações e Trento Soluções em Construções, responsáveis pelos projetos apresentados.

Unidades que deverão ser implantadas

Residencial Zélia Gattai, no Bairro Tarumã, com 160 apartamentos de 47,10 m² e área de lazer completa;

o Residencial Leblon, no Jardim Leblon, que prevê 192 apartamentos também com sacada e infraestrutura de esporte e convivência;

Residencial Antônio Ferreira Barbosa, no Bairro Centenário, com 192 unidades de 48,59 m² distribuídas em 12 blocos, com academia, playground, quiosques, redário e quadra de beach tennis.

Três Residenciais Multifamiliares Verticais que serão construídos no Bairro Los Angeles, totalizando 736 novos apartamentos distribuídos em 46 torres.

Cada condomínio seguirá o modelo de habitação compacta e funcional, com unidades de aproximadamente 42 m², compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. Além de atender ao perfil das famílias que mais necessitam de moradia, o projeto busca valorizar a qualidade de vida dos futuros moradores, garantindo ambientes planejados para oferecer praticidade, conforto e integração comunitária.

O que é Fundamento de Arrendamento Residencial?

O Fundo de Arrendamento Residencial (FAR 1) é a modalidade do Programa Minha Casa Minha Vida voltada para atender famílias de baixa renda, garantindo acesso à moradia digna com subsídio praticamente integral do Governo Federal. Nessa faixa, os beneficiários não precisam recorrer a financiamentos bancários tradicionais, o que torna possível contemplar aqueles que mais necessitam. A implantação de empreendimentos pelo FAR 1 em Campo Grande reforça a política pública de habitação social, ao mesmo tempo, em que movimenta a economia local com geração de emprego e renda durante as obras.

