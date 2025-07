Mais de 66 mil veículos com placa final 6 ainda não foram licenciados na Capital; prazo encerra em 31 de julho

A duas semanas do fim do prazo, mais de 66 mil veículos com placa final 6 ainda não quitaram o licenciamento anual de 2025 em Campo Grande, de acordo com dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Em todo o Estado, são 187 mil automóveis nessa mesma situação. O prazo para regularização vai até o dia 31 de julho.

Além da Capital, os números seguem altos em outras grandes cidades sul-mato-grossenses. Em Dourados, cerca de 18,6 mil motoristas ainda não licenciaram seus veículos, em Três Lagoas, esse número ultrapassa 10 mil. Somando todos os finais de placa, o Estado contabiliza atualmente 521,7 mil veículos com o licenciamento pendente.

Segundo o Detran, os proprietários que não regularizarem a situação até o vencimento estarão sujeitos a multa de R$ 293,47, receberão sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda poderão ter o veículo removido ao pátio. O valor atual do licenciamento é de R$ 238,36, mas, após o prazo, o custo sobe para R$ 309,40, já sem o desconto por pontualidade.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) pode ser emitido de forma digital pelo site ou aplicativo “Meu Detran”, e também está disponível em bancos conveniados e casas lotéricas. Para a emissão, é necessário que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) esteja quitado, inclusive parcelas vencidas, no caso de quem optou pelo parcelamento.

Débitos de anos anteriores não regularizados já estão sendo encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, que poderá fazer a cobrança judicial.

Calendário de licenciamento 2025

– Final de placa 6: até 31 de julho

– Finais 7 e 8: vencem em agosto

– Final 9: em setembro

– Final 0: em outubro

– Final 3: prazo adiado para setembro, devido a erro na impressão das guias

Para esclarecer dúvidas, o Detran disponibiliza atendimento por meio da assistente virtual Glória, no WhatsApp, pelo (67) 3368-0500.

A recomendação do órgão é que os motoristas evitem deixar para a última hora, garantindo assim a regularização sem transtornos e evitando custos adicionais.

