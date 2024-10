Mais de 2 mil vagas serão disponibilizadas para emissão do novo RG em novembro

Aqueles que ainda não conseguiram fazer o novo RG poderão tentar no mês de novembro. A Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça de Segurança Pública) abriu 1.300 vagas diárias para atendimento no interior do Estado e 800 vagas diárias na Capital para o mês que inicia amanhã (1º).

A pasta informou que além das ofertas diárias, o Instituto de Identificação da Polícia Científica disponibilizou mais 750 agendamentos adicionais, oferecidos todas as sextas-feiras, no Posto de Identificação do Shopping Pátio Central, em Campo Grande.

Em dezembro, a previsão é de aproximadamente 2.100 vagas diárias para todo o Estado. A Sejusp ressaltou que o serviço de agendamentos vai respeitar os recessos de fim de ano nos postos de identificação que funcionam em prédios municipais.

A emissão da 1º via é gratuita e os atendimentos presenciais são realizados no posto indicado pelo próprio site da Sejusp. Clique nesse link para fazer o agendamento.