Mais de 17 mil pessoas precisam finalizar o processo da CNH até o fim de dezembro

Detran-MS esclarece dúvidas frequentes da população sobre a renovação da Carteira

O Detran-MS alerta que cerca de 17 mil pessoas precisam finalizar o processo da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) até o dia 31 de dezembro. Além disso, o jornal O Estado recebeu um questionamento de um leitor sobre o processo de renovação do documento, em entrevista o Detran-MS esclareceu algumas dúvidas pertinentes da população.

Desde 2021 a validade da CNH aumentou e o novo prazo passou para 10 anos, mas só para os condutores que tiverem até 50 anos de idade e essas diferenças de prazos acabam confundindo alguns habilitados.

Para motoristas com idade superior aos 50 anos, a regra muda e eles necessitam renovar a carteira de habilitação de 5 em 5 anos. E o período se restringe mais para quem alcançar os 70 anos em condições de dirigir, neste caso, o documento é renovado de três em três anos.

Leitor do jornal O Estado, entrou em contato com a nossa equipe após ouvir que a partir de janeiro de 2025 aqueles que fossem renovar a carteira teriam que passar por um exame prático noturno. Averiguamos a informação com o órgão competente e confirmamos que ela não procede. Conforme o Detran-MS em relação aos exames, todos aqueles que irão renovar terão que passar pelo exame de aptidão física e mental, conhecido popularmente como exame médico, os únicos dispensados são os tripulantes de aeronaves e militares, pois estes conseguem comprovar com outra documentação.

Já no caso do exame toxicológico, não são todos aptos a realizar, apenas que for habilitado C, D e/ou E. Ainda, o Detran exige avaliação psicológica somente caso exerça ou pretenda exercer atividade remunerada no transporte de pessoas ou bens. Reforçando que o exame de avaliação psicológica deve ser realizado antes do exame toxicológico quando se tratar de renovação com atividade remunerada.

Primeira CNH

O número de processos em andamento para a retirada da primeira carteira de habilitação no Estado, corresponde aos anos de 2019 a 2023, é 17.726, reforçando que esses podem ser concluídos até 31 de Dezembro de 2024. Para tirar a primeira habilitação, o processo tem duração de um ano. Houve exceção desde 2019 por conta da pandemia.

“Os mais de 17 mil são pessoas que já possuem os agendamentos práticos, tanto de duas quanto de quatro rodas. São somente esse número, porque como vence daqui um mês, quem não fez a teórica não vão conseguir finalizar a tempo”, explica.

Entre esse período, 2023 foi o ano com maior número de processos abertos, com 56.507 e 2019 teve o menor, com 34.612. Os outros anos equivalem a 2020, com 35.191, 2021, com 37.905 e 2022, com 49.338 processos.

Por Inez Nazira