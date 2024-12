Lula segue para o Uruguai após inaugurar fábrica de celulose em MS

Após ficar algumas horas em solo sul-mato-grossense para inauguração da fábrica de celulose, em Ribas do Rio Pardo, distante 90 quilômetros de Campo Grande, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguiu rumo ao Uruguai, onde participa da 65ª Cúpula do Mercosul.

Em Ribas, Lula esteve acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PDB), ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet (MDM).

Com investimento de R$ 22,2 bilhões, sendo R$ 15,9 bilhões no complexo industrial e R$ 6,3 bilhões relativos a investimentos florestais, logísticos e outros, a obra, que teve início em novembro de 2021 e chegou a empregar 10 mil trabalhadores durante o pico das obras, mudou a realidade do município que, de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), tem 24.966 habitantes.

Após percorrer as instalações e conhecer super estrutura da fábrica de celulose, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato solene de inauguração da unidade e, durante seu discurso ressaltou que a prioridade do governo é promover desenvolvimento em todas as áreas, reforçou ainda apoio ao agronegócio e a importância de valorizar o trabalho de mulheres, sobretudo as negras.

“O dinheiro precisa circular na mão de todo mundo. Precisamos construir esse país, com pessoas que tenham chance, precisamos criar condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades como essa companheira”, disse Lula,

Também fizeram parte da comitiva da União presentes na solenidade em Ribas do Rio Pardo : Rui Costa (Casa Civil), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Renan filho (Transportes). A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Os presidentes da Câmara, Arthur Lyra, e do Senado, Rodrigo Pacheco, chegaram a ser anunciados, mas acabaram não vindo ao Estado.

