Luísa Sonza será a primeira atração do MS ao Vivo 2025

Cantora se apresenta em maio e promete animar público da Capital

Nesta sexta-feira (11), a cantora Luísa Sonza foi confirmada como a primeira atração do MS Ao Vivo 2025, que acontece no dia 04 de maio, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A apresentação, com entrada gratuita, está marcada para às 19h e terá duração de 60 minutos, conforme consta no Diário Oficial do Estado, publicado hoje (11).

A artista gaúcha trará à Capital a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, lançado em 2023, que acumula mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas de streaming. Entre os sucessos do disco estão “Campo de Morango”, “Chico” e “Penhasco2”. A cantora ainda conta com hits de outras fases da carreira como “Braba”, “Sentadona” e “Mamacita”.

Esta será a segunda vez que Luísa se apresenta em Mato Grosso do Sul; a primeira ocorreu em abril de 2024, também na Capital.

Além de Luísa Sonza, outros artistas nacionais estão previstos na programação do MS Ao Vivo 2025. Na quarta-feira (09) a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou nomes que se apresentarão em festivais culturais do Estado, por meio do MS Cultural. Dentre os artistas estão João Gomes, Vanessa da Mata, Michel Teló e Racionais MC’s. As datas e locais específicos das próximas apresentações ainda serão divulgados.

Por Kadu Bastos e Biel Gill

