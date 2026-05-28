Junho Vermelho começa com campanha de doação de sangue no centro de Campo Grande

Hemosul e Pátio Shopping recebem unidade móvel nos dias 2 e 3 de junho para incentivar novos doadores

A campanha Junho Vermelho, mês nacional de conscientização sobre a importância da doação de sangue, começa em Campo Grande com uma ação especial promovida pelo Hemosul em parceria com o Pátio Shopping do Centro.

Nos dias 2 e 3 de junho, terça e quarta-feira da próxima semana, a unidade móvel da Rede Hemosul estará estacionada em frente ao shopping, das 8h às 15h, para receber doadores e incentivar a população a participar da corrente de solidariedade.

A iniciativa é voltada para proprietários e colaboradores das lojas, trabalhadores do comércio da região central e também para pessoas que estiverem passando pelo local durante o período da ação.

Com o tema “O jogo mais importante do ano”, a campanha busca reforçar a importância da doação regular de sangue, especialmente neste período em que os estoques costumam registrar queda.

Segundo os organizadores, a expectativa é realizar uma das maiores campanhas recentes da unidade móvel do Hemosul, ampliando o número de bolsas coletadas e conscientizando novos voluntários sobre a importância do gesto solidário.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 51 quilos, ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial com foto. Menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis legais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram