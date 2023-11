Jovem morre após perder a direção de veículo e capotar em estrada vicinal

Wender Santos Silva morreu na manhã de hoje (11), após capotar o veículo em que conduzia em uma estrada vicinal de Taquarussu, a 330 quilômetros de Campo Grande. Uma passageira teve ferimentos leves, mas recebeu os primeiros atendimentos no local.

Conforme informações do Jornal da Nova, o jovem conduzia um VW Gol pela estrada vicinal que dá acesso ao Bairro São João, quando teria perdido a direção do carro. O veículo saiu da pista e capotou nas margens da rodovia.

O condutor morreu no local. A passageira, que não teve identidade divulgada, foi encaminhada ao Hospital Municipal e passa bem.

Equipes da Polícia Militar, Civil e a Perícia Criminal estiveram na região do acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.