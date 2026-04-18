Já regularizou? TRE faz plantão especial aos finais de semana para atender eleitores; veja os horários

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral – que acontece no dia 6 de maio – a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul está realizando atendimento especial aos eleitores nos finais de semana e feriado que antecedem essa data. O atendimento funcionará em regime de plantão, ou seja, das 8h às 13h, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, nos sábados 18 e 25 de abril, e o no primeiro fim de semana do mês de maio, dias 2 e 3.

Em Campo Grande, o atendimento está sendo realizado no Memorial da Cultura (antigo fórum estadual), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Durante a semana, o funcionamento segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

No interior, o atendimento ocorre das 12h às 18h, até 27 de abril. Após essa data, será das 8h às 18h.

O prazo para regularizar o título eleitoral termina em 6 de maio, sem possibilidade de prorrogação. A consulta da situação eleitoral pode ser feita pelo autoatendimento no site do TSE.