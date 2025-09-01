Já pode se programar: veja as ruas que serão interditadas para o Desfile da Independência

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para o Desfile da Independência, celebrado neste domingo, dia 7 de setembro. Confira:
Interdições de Trânsito Cronograma
sábado (6), à partir das 15:
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras;
Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho;
Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa;
R. 13 de Maio x R. Dom Aquino;
R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco.
domingo (7), à partir das 05h:
R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz;
R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes;
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto;
R. 14 de Julho x Tv. Camões;
R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes;
R. 14 de Julho x R. Gal Melo;
R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso;
Av. Mato Grosso x Av. Calógeras;
Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa;
Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho;
R. 14 de Julho x R. Maracaju;
R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon;
R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco;
R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa;
R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa;
Av. Calógeras x R. Sete de Setembro;
Av. Calógeras x R. 26 de Agosto;
R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa;
R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro;
R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino;
R. Rui Barbosa x R. Maracaju;
R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.
O órgão ainda dá opções de vias alternativas para condutores:
R. Eça de Queiroz;
Av. Ernesto Geisel;
Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro);
Av. Calógeras;
R. Rui Barbosa.
A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
