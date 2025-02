Interessados podem conferir lotes do leilão da Sefaz presencialmente entre hoje até quinta-feira

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) está com leilão aberto com mais de 400 lotes de produtos variados, incluindo eletrônicos, vestuário, cosméticos de luxo, suplementos alimentares e itens automotivos.

Os interessados poderão visitar os lotes presencialmente nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, no Galpão da COFIMT, situado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O leilão acontece exclusivamente online, com encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2025, a partir das 9h (horário de MS). Caso alguns lotes não sejam arrematados, um segundo leilão será aberto, mantendo os lances iniciais, com término em 10 de março, no mesmo horário.

Para participar, pessoas físicas e jurídicas devem se inscrever previamente no site do Machado Leiloeiro (www.machadoleiloeiro.com.br), enviando a documentação necessária — RG, CPF, comprovante de residência ou CNPJ — até dois dias úteis antes do início do leilão. No portal do leiloeiro, é possível visualizar fotos e descrições detalhadas dos lotes.

O edital completo também está disponível no site da Sefaz-MS (www.sefaz.ms.gov.br).

Os lances iniciais variam entre R$ 200 e R$ 3 mil. Por exemplo, um videogame de última geração tem lance inicial de R$ 700, enquanto um smartphone pode ser adquirido a partir de R$ 320. Outros itens incluem instrumentos musicais avaliados em R$ 2,8 mil, artigos de decoração por R$ 700, conjuntos de roupas a partir de R$ 700 e equipamentos de segurança com lances iniciais de R$ 800.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (49) 3198-1350, (49) 99804-0807 ou (67) 3318-6453, ou acessar o site do leiloeiro.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

