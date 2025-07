Interdições e sistema “Pare e Siga” em 30 trechos da BR-163 em MS exigem atenção redobrada dos motoristas nesta quinta-feira

Motoristas que pretendem trafegar pela BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (31) devem redobrar a atenção. Ao todo, nove trechos da rodovia estão interditados para obras e outros 21 operam em sistema “Pare e Siga”, segundo informações da MSVia, concessionária responsável pela administração da rodovia.

As intervenções fazem parte de um conjunto de serviços de manutenção, incluindo tapa-buracos, recuperação do pavimento, pintura de faixas e limpeza de drenagens. A concessionária alerta que, embora todas as áreas estejam devidamente sinalizadas, é fundamental que os condutores respeitem as orientações e reduzam a velocidade ao se aproximarem dos pontos em obras.

O sistema “Pare e Siga” consiste na interdição temporária de uma das faixas, com o tráfego fluindo de forma alternada pela outra. A medida visa garantir a segurança de trabalhadores e usuários durante os reparos. Caso chova, as interdições serão temporariamente suspensas.

Trechos com desvio de tráfego

Sonora – entre os km 831 e 823 e entre os km 828 e 824

Rio Verde de Mato Grosso – entre os km 643 e 639

São Gabriel do Oeste – entre os km 604 e 603

Bandeirantes/Rochedo/Jaraguari – entre os km 536 e 530

Jaraguari – entre os km 516 e 512

Dourados – nos km 266 e 256

Caarapó – no km 201

Trechos com “Pare e Siga”

Sonora – entre os km 834 e 832 e entre os km 823 e 821

Pedro Gomes/Coxim – entre os km 790 e 788

Coxim – entre os km 730 e 728

Coxim/Rio Verde de MT – entre os km 725 e 723

Rio Verde de MT – entre os km 706 e 704; entre os km 690 e 687; entre os km 665 e 663

Bandeirantes – no km 545 e entre os km 540 e 537

Campo Grande – no km 444

Nova Alvorada do Sul – entre os km 369 e 368

Dourados – no km 247 e entre os km 244 e 243

Caarapó – no km 217 e no km 191

Juti – no km 176 e no km 152

Naviraí – no km 133

Itaquiraí – entre os km 89 e 87 e no km 76

A MSVia reforça que o cronograma de obras é dinâmico, o que significa que novos pontos com interdição ou operação “Pare e Siga” podem surgir ao longo do dia. Para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego, os motoristas podem acessar o site www.msvia.com.br ou ligar gratuitamente para o Disque MSVia, no telefone 0800 648 0163.

A orientação geral é evitar horários de pico e programar a viagem com antecedência, especialmente para quem precisa passar por mais de um trecho com obras.

