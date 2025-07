Interdição na BR-163 para obra do viaduto é encerrada antes do previsto em Campo Grande

O bloqueio na BR-163, em Campo Grande, realizado na manhã deste sábado (19) para o içamento das vigas do Viaduto do Jardim Veraneio, foi encerrado com antecedência. A intervenção, que acontecia nas imediações da antiga Uniderp Agrárias, entre os quilômetros 484 e 486, estava prevista para ser concluída apenas no domingo (20).

No entanto, os trabalhos foram finalizados antes do tempo estimado, o que possibilitou a liberação completa do tráfego ainda neste sábado.

Com o fim da interdição, a MSVia, concessionária responsável pela rodovia, e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) procederam com a reabertura das pistas, restabelecendo a circulação normal de veículos na região.

A obra faz parte do avanço das intervenções viárias que visam melhorar o fluxo e a segurança no trânsito da capital sul-mato-grossense.

