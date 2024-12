Instituto Guarda Animal encerra as atividades e mais de 224 animais estão disponíveis para doação

Após 10 anos de trabalho, O Instituto Guarda Animal anunciou o encerramento de suas atividades em quatro meses. O pronunciamento foi publicado através de suas redes social na terça-feira (26).

“O que podemos dizer é que foi uma das decisões mais doloridas que tivemos que fazer, tudo que fizemos foi por amor incondicional pelos bichinhos e o Instituto foi criado para transformar vidas. E temos certeza que essa missão foi comprida.”, diz trecho da postagem.

De acordo com a ONG (Organização Não Governamental) a decisão foi justificada por problemas financeiros e falta de recursos. “Devido aos problemas financeiros que vem se arrastando por um longo período de tempo, por conta das subsequentes dificuldades que estamos enfrentando silenciosamente, cobranças de órgãos públicos por melhorias e falta de recursos como alimentação para nossos animais.”

A Instituição conta atualmente com 224 animais na chácara localizada na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande. Os animais estarão disponíveis para adoção durante os quatro meses restantes. “Sabemos que não será fácil, mas temos que tentar e ter fé, doaremos todos nossos bichinhos, para que eles tenham uma vidinha melhor, da forma que eles sempre mereceram”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Instituto Guarda Animal (@institutoguardaanimal)

Como adotar

Os interessados em adotar os animais podem procurar o Instituto Guarda Animal pelo contato (67) 99122-8509.

