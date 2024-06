Instituições assinam manifesto em prol da legislação urbanística da cidade

Documento reitera ações realizadas sobre o espaço urbano da Capital

Com o propósito de combater informações errôneas sobre a legislação urbanística da cidade, instituições privadas e públicas promovem Manifesto. O documento, elaborado pela Câmara Técnica Especial, foi validado e lido durante a 437ª sessão ordinária da CMDU (Conselho Municipal da Cidade) e reafirma o compromisso com o Plano Diretor de Campo Grande, em vigência.

O Manifesto trata-se do planejamento, gestão e ação sobre o espaço urbano. No documento, são destacadas tomadas de decisões e conquistas realizadas a partir do recente Plano Diretor de Campo Grande. Ainda, é pontuado o trabalho feito pelos representantes eleitos, por mais de um ano em que o Projeto ficou em estudo na Câmara, tendo recebido 185 emendas dos Vereadores, com o objetivo de melhorar o Plano conforme a expectativa da população.

Participam do manifesto conselhos, orgãos vinculados a Prefeitura, o Governo do Estado com a Agehab e MS GÁS, advogados, assossiações, entre outras instituições, como Consórcio Guaicurus, a Acomasul (Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul), UMAN (União Municipal das Associações de Moradores), entre outros.

O Conselho Municipal da Cidade há quase quatro décadas busca contribuir o desenvolvimento da Capital e de forma significativa no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande.

