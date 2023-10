Inscrições para o Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental vão até o dia 6 de novembro

As inscrições para o 12º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental continuam abertas e seguem até o dia 6 de novembro. Serão R$ 75 mil em premiações para os trabalhos inscritos nas categorias Webjornalismo, Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Fotojornalismo e Radiojornalismo. Além do troféu, cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 10 mil para a primeira colocação e de R$ 5 mil para a segunda colocação em cada categoria.

Os materiais podem ser inscritos através do site https://www.aguasguariroba.com.br/premio/ . Poderão ser inscritas no prêmio, as reportagens publicadas desde o dia 1º de janeiro de 2023. A premiação é realizada anualmente pela Águas Guariroba desde 2010, com o objetivo de incentivar a produção de reportagens sobre saneamento básico e suas relações com a saúde pública e o meio ambiente. O prêmio visa ainda valorizar e reconhecer a importância do trabalho do profissional de imprensa na difusão de conhecimento em busca da sustentabilidade.

Os temas dos trabalhos devem ser relacionados a recursos hídricos e saneamento em Campo Grande: uso consciente da água e alternativas sustentáveis para sua conservação; políticas ESG, a importância da água e esgoto tratados para a prevenção de doenças e melhoria da saúde pública; os impactos do avanço dos serviços de água e de esgoto no desenvolvimento sustentável; exemplos de iniciativas voltadas à educação, cultura e participação da sociedade com o objetivo de incentivar o bom uso da água, da rede de esgoto e a conservação do meio ambiente.

